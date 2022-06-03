‘Param yoktu ama hayallerim vardı’

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin düzenlediği 'Sinema Söyleşileri'nin konuğu Timur Savcı ve Onur Güvenatam'dı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisini düzenlediği etkinlikte, GÜNAYDIN'dan Funda Karayel moderatörlük yaptı. 'Beyaz Perdeden Dijitale Sinemanın Geleceği' adlı oturumda ünlü yapımcılar, sinema öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Söyleşiyi ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Ahmet Misbah Demircan, büyük alkış aldı. Timur Savcı, "Ben zengin bir ailenin çocuğu değildim. Tepeden inme yapımcı olma şansım olmadı ama hayallerim vardı" dedi. Sinemanın gidişatını değerlendiren yapımcı, "Sinemanın hiçbir zaman ölmeyeceğini düşünüyorum. Hatta dünya sineması gelişiyor ve yeni deneyimler sunacak. Mesela bir filmi izlerken o mekanın kokusunu duyabileceksiniz" diye ekledi.KLARNET virtüözü Serkan Çağrı Amerika yolcusu! Önce New York Türk Evi'nde yer alacak olan müzisyen, ardından Lahey'de Gastronomi Günleri'nde sahneye çıkacak. Önce 4 Haziran'da Amerika'da gerçekleşecek 'Naim' adlı filmin galasına katılacak olan Çağrı, 6 Haziran'da TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri gecesinde de müzik ziyafeti verecek.