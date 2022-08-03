‘Müziğin yeri ve coğrafyası önemli değil’

Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu, önceki gün Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Atakoğlu konserinde, eşi Tülin Atakoğlu için yazdığı 'Sultan', Sezen Aksu ile birlikte yazdıkları 'Farkındayım', ilk defa Kuruçeşme'de yer verdiği 'Hayat', Fuat Güner'in isim verdiği 'Gözyaşı' ve Atatürk için bestelediği 'Sarı Zeybek' isimli eserleriyle müzik ziyafeti verdi. 22 kişilik ekibiyle piyanosunun başında devleşen Atakoğlu, uzun bir aradan sonra İstanbullularla buluşmanın sevincini "Çok teşekkürler, ne güzel sizleri görmek, sizlerle bir arada olmak... Böyle güzel bir mekanda melodilerimi sizlerle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum" sözleriyle paylaştı.34 yıldır Amerika'da yaşayan dünyaca ünlü piyanist, sahne öncesi gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Atakoğlu, "Şu an ülkemde olmaktan çok mutluyum. Oraya gitme sebebim; müzisyenlerle bir araya gelmek ve müzik yapmaktı. Amerika'da daha çok caz müziği ağırlıklı albümler çıkarıyorum. Amerika gerçekten çok zor bir ülke, müzik endüstrisi de çok farklı ama yaptığınız müzik güzelse, bir şekilde insanlara geçiyorsa yeri ve coğrafyası çok önemli değil" diye konuştu.