Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ’soyuldum’ diyerek yakın arkadaşı yapımcı Necati Kocabay’dan şikayetçi oldu!

ÜNLÜ YAPIMCI 'HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARILDIM' DEMİŞTİ
Yapımcı Necati Kocabay, arkadaşı Murat Cemcir'in prodüksiyon şirketinde yapımcı ve yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak çalışıyordu. Kocabay, 1 Mart'ta Cemcir'e bir mail atarak istifa etti. Ancak Cemcir, bir arabulucu vasıtasıyla Kocabay'ın işten çıkarken karşılıklı anlaştıklarına dair bir sözleşme imzalamasını istedi. Kocabay, istifa ettiği için gerekli haklarının kendisine ödenmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmeyi reddetti. Ardından da İstanbul İş Mahkemesi'ne başvurarak Cemcir'in şirketine dava açtı. Şirkette 2016 yılından beri çalıştığını beyan eden Kocabay, maaş alacağı, kıdem ve ihbar tazminatı haklarının kendisine verilmesini istedi.
ŞİRKETİMİ SOYDU İDDİASI
Cemcir, dava sonrası Kocabay'ın şirketi soyduğunu ileri sürerek şikayetçi oldu. Dilekçede, şirketin iş ve işlemleriyle ilgili şirket yönetici olarak hareket eden Kocabay'ın, şirketin yazılı izni ve bilgisi dışında kendisine verilen yetkiyle diğer şirket çalışanlarına usulsüz avans kullandırdığı, bu nedenle işine son verildiği anlatıldı. Cemcir, şirket hesaplarından para çıkışlarında bulunduğu ve bunların aktarım yerlerinin açıklamalarına ait farklılıklar olduğu, makyajlama yaparak bunların şüphelinin şahsi hesabına aktarıldığını belirterek bu aktarımların şirketin iştigal konusu dışında ve tamamen şahsi harcamalarda kullanıldığını iddia etti.
Necati Kocabay'ın kendisine şirket tarafından tahsis edilen şirket kredi kartını, yine şirketin iştigal konusu eylemleri dışında ve neredeyse tamamına yakın bir kısmının şahsi harcamalardan oluştuğu, şüpheli Necati Kocabay'ın şirketteki konumu ve yetkilerini, hiçe sayarak eğlence, yeme-içme, seyahat vb. gibi tamamen şahsi harcamalarına dönük kullandığını ileri sürdü.
PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ HARCAMALAR
Cemcir'in 'Soyuldum" iddiası ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan haksız şartlara dayalı olarak alacaklarından feragat niteliğindeki fahiş cezalar bulunan tutanağı reddederek imzalamadığını, imzalamadan vazgeçince de sözde kısa çalışma ödeneği alındığı sırada, kendisi ve diğerleri için avans kullandırdığı gerekçesiyle "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama" nedeniyle işten çıkartacaklarının belirttiklerini anlattı. Ancak şirket nezdinde pandemi sırasında çalışanların zor durumda kalmaması için maaş kadar prim ödemesi kararlaştırıldığını, kendisinin de şirket çalışanı olduğu için kendisine de bu ödemlerin gerçekleştirildiğini, avansı kullanmak gibi müşteki şirketten bir talebi olmadığı gibi, şirket çalışanlarının verilen bu prim ödemlerinin kötü niyetli olarak sadece kendisinden istendiğini ifade etti.
DAVA AÇILDI
Bilirkişi olarak görevlendirilen Yeminli Mali Müşavir, Necati Kocabay'ın, gerek yaptığı para transferlerinden bazılarının net olmaması ve bu nedenle şüphe uyandırması ve gerekse kredi kartı ekstrelerinin incelenmesinden ortaya çıkan sonuca göre; çok azı şirket yararına ve amacına uygun olan ve daha çok şirketle ilgilisi olmayacak şekilde, hatta kişisel harcamalarının daha ağır bastığı düşünülen bir takım harcamalarda bulunduğu görüşü ve kanaatine varıldığının belirten bir rapor sundu. Rapor sonrası, yapımcı Necati Kocabay hakkında, 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan dava açıldı. Kocabay'ın 2 yıla kadar hapsi isteniyor.