Eski dostlar düşman oldu! Oyuncu Murat Cemcir ’soyuldum’ diyerek yakın arkadaşı yapımcı Necati Kocabay’dan şikayetçi oldu!

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ HARCAMALAR

Cemcir'in 'Soyuldum" iddiası ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan haksız şartlara dayalı olarak alacaklarından feragat niteliğindeki fahiş cezalar bulunan tutanağı reddederek imzalamadığını, imzalamadan vazgeçince de sözde kısa çalışma ödeneği alındığı sırada, kendisi ve diğerleri için avans kullandırdığı gerekçesiyle "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama" nedeniyle işten çıkartacaklarının belirttiklerini anlattı. Ancak şirket nezdinde pandemi sırasında çalışanların zor durumda kalmaması için maaş kadar prim ödemesi kararlaştırıldığını, kendisinin de şirket çalışanı olduğu için kendisine de bu ödemlerin gerçekleştirildiğini, avansı kullanmak gibi müşteki şirketten bir talebi olmadığı gibi, şirket çalışanlarının verilen bu prim ödemlerinin kötü niyetli olarak sadece kendisinden istendiğini ifade etti.