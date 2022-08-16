Fadik Sevin Atasoy İspanya’da fenomen oldu

Haziranın son haftasından itibaren İspanya'da yayınlanmaya başlayan atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim' büyük ses getirdi. Dizinin başrollerinden ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, performansıyla İspanyolların gönlünü fethetti.Dizide Şengül karakterini canlandıran Atasoy, İspanya basınının ilgi odağı oldu. Ünlü İspanyol magazin dergisi Semana'ya röportaj veren güzel oyuncunun birkaç dil bildiği ve yazıp yönettiği tek kişilik oyunuyla ayakta alkışlandığına yer verildi. İspanya ve Güney Amerika'da gördüğü ilgiyi değerlendiren Atasoy, "İspanya'da Şengül karakterinin Akdeniz kadınının tipik özelliğini taşıdığını söyleyip kendilerinden biri olarak görüyorlar. Oyunculuk konusunda bol iltifat ettiler sağ olsunlar. Bu kadar Anadolu'ya ve bize özgü bir karakterin evrenselde karşılık bulmasından ve sevilmesinden çok memnunun" diye konuştu.