Clara Chia ile sarmaş dolaş görüntülendi! Gerard Pique yeni sevgilisi Clara Chia kimdir, kaç yaşında?

GERARD PİQUE KİMDİR?

Gerard Pique Bernabeu 2 Şubat 1987 yılında Barselona'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol hayatına 2004 yılında Manchester United takımında başladı. Alex Ferguson'ın keşiflerindendir. Manchester United takımında 12 maçta oynadıktan sonra yedek kalması sebebiyle 2006 yılında Real Zaragoza takımına kiralanmıştır. 2006-2007 sezonunda Real Zaragoza'da 2 gol atarak geçiren Pique, 2007 yılında Manchester United takımına geri döndü. Ancak kadroda yer bulamadığından dolayı İspanya'ya dönmek istediğini belirtti ve 2008 yılında 10 Milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Barcelona'ya transfer oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki yıl üst üste farklı takımlarla kazanan dört futbolcudan biridir.

Piqué ayrıca İspanya'yı 102 kez temsil ederek ilk çıkışını 11 Şubat 2009'da yaptı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nı ve UEFA Euro 2012'yi kazanan İspanya takımlarında önemli bir rol oynadı.