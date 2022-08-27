Üç boyutlu illüstrasyonlarla Malazgirt’in bilinmeyen yönleri

Kendisini 'Kültür Endüstri Şirketi' olarak tanımlayan Bozdağ Film, Bozdağ Yayınları'nı kurarak yayıncılık dünyasına adım attı. Bozdağ Film; sinema endüstrisi, tarih, Türk ve İslam dünyası hakkında akademik değeri olan kitapları okurlara kazandıracak.Tüm dünyanın ve Türklerin kaderini değiştiren Dandanakan'dan başlayarak Kurtuluş Savaşı'na kadar uzanan 13 kitaptan oluşan 'Bin Yılın Savaşları Serisi'nin ilk kitabı '1071 Malazgirt' okurla buluştu. Kitapta Malazgirt Savaşı'nın bugüne kadar bilinmeyen tüm detayları, üç boyutlu illüstrasyon çizimleriyle anlatılıyor.