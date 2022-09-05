Bir Küçük Gün Işığı bugün ATV ekranlarında!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı ATV'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı için heyecan dorukta. Bir Küçük Gün Işığı, ilk bölümüyle bugün 20.00'da ATV ekranlarında başladı.

Heyecanla beklenen dizi bugün izleyicileriyle buluştu. Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya gelen Bir Küçük Gün Işığı dizisi oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor.

ATV CANLI YAYIN

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI KONUSU NEDİR?

"Bir kadın bir adamı ne kadar sevebilir?"

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…" sloganıyla yola çıkan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, tüm ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikayesini konu alıyor. 10 yıldır bir yalanın içinde yaşayan Elif'in hayatı bir haberle alt üst olur. Çaresiz genç kadının yolu zengin iş adamı Fırat ile beklenmedik bir şekilde kesiştiğinde ise her şey daha da karışır.

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan etkileyici hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" 5 Eylül Pazartesi akşamı atv'de.

1. BÖLÜM ÖZETİ:

Elif, Hakan'a çok âşıktır. Evliliklerinin tek eksiği bir çocuktur. Elif evlatlık alma prosedürüne başlamayı düşündüğü sırada Hakan'ın kaza yaptığını öğrenir. Ve hayatı geri döndürülemez bir şekilde değişmeye başlar. Fırat ise yıllardır kayıp olan kardeşi Dila'nın izini bulur ve onu eve geri getirir.

Fırat, kuralcı ve baskıcı olan annesi Ümran'la, asi ve uçarı kardeşi Dila'nın arasında kalır. Elif'in hayatı tepetaklak olurken Fırat, kaderin kendi için ördüğü ağdan habersizdir. Elif ve Fırat'ın yolu bir daha hiç ayrılmayacak şekilde kesişir.

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI OYUNCU KADROSU

Seray Kaya

Berk Oktay

Tuğçe Açıkgöz

Esra Dermancıoğlu

Şeyma Korkmaz Mete

Azra Aksu

Güneş Hayat

Yılmaz Bayraktar

Beran Kotan

Gizem Ünsal

Yiğit Yapıcı