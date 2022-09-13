Ünlü rockçı Kaan Boşnak’ın eşinin şiddet iddialarına yasak aşkı da destek verdi: Kaan beni de dövdü!

'KONTROL EDEMEYECEK'

Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!