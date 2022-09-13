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Giriş Tarihi: 13.9.2022 07:28 Son Güncelleme: 13.9.2022 07:29

Ünlü rockçı Kaan Boşnak'ın eşinin şiddet iddialarına yasak aşkı da destek verdi: Kaan beni de dövdü!

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Ünlü rockçı Kaan Boşnak’ın eşinin şiddet iddialarına yasak aşkı da destek verdi: Kaan beni de dövdü!

Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! Başak Ceylan Torun, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti olan eşi Kaan Boşnak’ı “Hem aldatıyor, hem şiddet uyguluyor” diye suçlamıştı. Bu kez rockçının yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E.’de iddialara destek verdi: “Kaan beni de dövdü!”

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! GÜNAYDIN dün Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme taşımıştı.

GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Şimdi de rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. ortaya çıktı.

'KONTROL EDEMEYECEK'
Y. E., şarkıcı Kaan Boşnak'la ilgili şu iddiaları sıraladı: "Yaşattığı psikolojik ve fiziksel istismar ve şiddet sonrası ilişkimiz sona erdi. Benim binde birimi bile hak etmedi. Bundan sonra hayatımı kontrol edemeyecek!

Hakkında ağır suçlamalar bulunan Boşnak ise sessizliğini koruyor.

GRUP ÜYELERİNDEN TEHDİT
Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu.

Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.

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Ünlü rockçı Kaan Boşnak'ın eşinin şiddet iddialarına yasak aşkı da destek verdi: Kaan beni de dövdü!
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