Ünlü rockçı Kaan Boşnak’ın eşinin şiddet iddialarına yasak aşkı da destek verdi: Kaan beni de dövdü!

Ünlü rockçı Kaan Boşnak eşinden sonra sevgilisinin de hedefinde! GÜNAYDIN dün Kaan Boşnak'ın iki yıllık eşi Başak Ceylan Torun'un "Hem ihanete uğradım, hem de şiddete maruz kaldım" iddialarını gündeme taşımıştı.
GİZLİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI
Şimdi de rockçının evliyken yasak ilişki yaşadığı sevgilisi Y. E. ortaya çıktı.
Hakkında ağır suçlamalar bulunan Boşnak ise sessizliğini koruyor.
GRUP ÜYELERİNDEN TEHDİT
Başak Ceylan Torun'un, ünlü rockçı hakkındaki iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Yüzlerce kadın, Torun'a sahip çıkıp şarkıcıyı yerden yere vurdu.
Ancak mağdur kadına sahip çıkan bazı takipçiler, destek verdikleri için Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu üyelerinden tehdit mesajları aldıklarını açıkladı.