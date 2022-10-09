Ankara’da müzik ziyafeti verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ünlü sanatçı Emel Sayın Ankara'da sahneye çıktı. CSO Ada Ankara Ana Salon'da gerçekleşen konserde sanatçı sevilen parçalarını seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde Ankaralılara ilgi ve alkışları için teşekkür eden Sayın, "Beni böyle karşıladığınız için, sevginiz için teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Ankara'nın yeri benim için çok farklıdır. Benim manen doğduğum yer Ankara. Bu anlamlı gecede bizleri buluşturan Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a da teşekkür ediyorum" dedi. Vatandaşların Mevlit Kandili'ni de kutlayan sanatçı, kandil dolayısıyla bir ilahi söyledi.