Endemol’ün iflas talebini Yargıtay da reddetti

Bir dönem dünyanın en büyük medya şirketi olan Endemol Shine Grubu, 2017 yılında finansal sıkıntıya düştü, Arjantin ve Kuzey Afrika operasyonlarını kapattıktan sonra Türkiye'deki iştiraki için de iflas başvurusunda bulundu.

Borca batık olması nedeniyle iflasını talep eden Türkiye'deki Endemol Medya Prodüksiyon Tic. Ltd. Şti.'nin davasına, alacaklı ve mağdur olduğunu belirten 85 kişi ve şirket, müdahillik başvurusunda bulundu. Oyuncu Erkan Petektaya'nın aralarında olduğu 54 kişi ve şirketin müdahilliği mahkeme tarafından kabul edildi.

Endemol şirketi, global bazda siyasi ve ekonomideki olumsuz gelişmeler nedeniyle borçlarını ödeyemediğini öne sürdü. Şirketin eski Türkiye Ticari Direktörü Hakan Eren ise yerel şirketin ekonomik durumunun gayet iyi olduğunu, şirket gelirlerini yurt dışına transfer etmek amacıyla iflas talebinin yapıldığını öne sürdü.

BORÇLARINI ÖDEYEBİLECEK BİR ŞİRKET

İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi, 4 Temmuz 2017'de açılan davayı 9 Ocak 2020'de karara bağladı. Mahkeme, şirketin iflas talebini reddetti. Mahkemenin gerekçeli kararında, iflas istemindeki asıl amacın alacaklıların alacağını ödememek olduğu sonucuna varıldığı, borca batıklık bir yana Endomol'ün çok ciddi gelir elde eden ve tüm borçlarını ödeyebilecek bir şirket olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Mahkeme "sabit, samimi, haklı ve yasal görülmeyen borca batıklık sebebiyle" iflas talebinin reddine karar verildiğini vurguladı.

YÜKSEK YARGI SÜRECİ

Davanın istinaf incelemesini yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, 25 Haziran 2021'de verdiği kararda, iflas talebinin reddini yerinde buldu. İflasını isteyen şirket istinaf kararına da itiraf edip dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Davanın Yargıtay'daki temyiz incelemesi de tamamlandı. İflasın reddi kararı, Yargıtay 6. Hukuk Dairesince onandı. Yargıtay, istinaf mahkemesinin kararında bir isabetsizlik görülmediğini belirterek, yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddedildiğini belirtti. Onanan dosya, ilk derece mahkemesi olan İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşen karar, taraflara da tebliğ edildi.

5 YILDIR SÜREN DAVA

Bu arada, 5 yıllık dava sürecinde şirket sahipliği, Hollandalı Endemol Shine Grubu'nun eski hâkim ortağı 21st Century Fox'un satılmasıyla The Walt Disney şirketine, daha sonra gerçekleşen borç devri ile de Fransız Banijay Grubu'na geçti. Dünya devi bu şirketler Türkiye'de yaşanan mağduriyete sessiz kaldı. Dava devam ederken, Endemol Shine Türkiye tarafından yapımı gerçekleştirilen ve 100'ün üzerinde ülkeye satılan Paramparça, Kördüğüm, Kış Güneşi gibi dizilerden 17 milyon doların üzerinde gelir tahsilatı yapıldığı mahkeme kayıtlarına yansıdı. Bu gelirlere rağmen Endemol Shine Grubu, oyuncu ve ekip alacakları da dahil tüm alacak davalarına itiraz ederek ödeme yapmadı. Yüzlerce çalışan ve iş ortağı mağdur edildi.

Endomol şirketinden paralarını alamayan mağdurlar, yargı sürecinin tamamlanması üzerine, şirketin şu anki sahibi Banijay'dan tüm borçlarını ödemesini ve mağduriyetlerin giderilmesini bekliyor.

'ADALET YERİNİ BULUYOR'

Endomol'ün eski Türkiye Ticari Direktörü Hakan Eren, Yargıtay'ın onama kararını şöyle değerlendiriyor: "Karşınızdaki sözde dünya devi de olsa haksızlığa, adaletsizliğe karşı dik durmak gerekir. Yapının büyük olmasından ziyade zihniyetin doğru olması önemli. 120 ülkede yayınlanan dizilerin oyuncu ve ekip alacaklarına mahkemede itiraz etmeyi seçtiler. Sanki o diziler hiç yapılmamış, bu insanlar o dizilerde yer almamış, çalışmamış gibi. Yaşanan süreçte hem şahsen hem de ekip olarak ciddi sıkıntılar yaşadık, mücadele verdik ama adalet yerini bulmaya başladı. Umarım Yargıtay kararı basiretli bir tüccar gibi yaptıkları hatayı kabullenmelerine vesile olur."