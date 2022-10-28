Türkiye’nin sanat nehri dört bir yana aktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 7'den 70'e toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri sona erdi. Bakanlık tarafından Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali'nin ardından Başkent ve Beyoğlu Kültür Yolu Festivalleri Ankara ve İstanbul'da gerçekleşti. Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu Festivali, Konya'da Mistik Müzik Festivali düzenlendi. Festivaller 5 şehirde 15 bine yakın sanatçı ve 3 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir İstanbul markası olarak başladığı yolculuğuna bir dünya markası şeklinde devam eden Beyoğlu Kültür Yolu da yine 1-23 Ekim tarihlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yatırımlarını ve özel sektör girişimlerini bir rotada buluşturdu. AKM'den Karaköy'e uzanan rota üzerindeki bütün kültür-sanat mekanlarında her yönüyle yaşayan bir festival gerçekleştirildi.Diyarbakır'ın kültürel mirasını taçlandırmak üzere hayata geçen Sur Kültür Yolu Festivali, 8-16 Ekim tarihleri arasında 2 binden fazla sanatçı ve bin 500 etkinlikle bölgenin kültür sanat zenginliğini dünyaya taşıdı. Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan eyvan gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluştu. Sur'da Gönül Buluşmaları kapsamında Kur'an tilaveti verildi, ezan atölyesi ve mevlid düzenlendi.Tarih boyunca destanların yaşandığı Çanakkale, eşsiz doğası ve tarihin dönüm noktalarına konu olan mekanları ile 16-25 Eylül tarihleri arasında Troya Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Festival Çanakkalelilere ve Boğaz'a yolu düşen herkese, 10 gün boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşatıp, hikayeler anlattı.İlki 2004 yılında Mevlâna'nın doğum yıldönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen, kendi alanında dünyanın en iyi 8 festivali arasında olan Konya Mistik Müzik Festivali, bugün dünyanın mistik ve geleneksel müzikler alanındaki en saygın festivallerinden biri olarak gösteriliyor. Mevlâna'nın doğum yıldönümü anısına bu yıl 22-30 Eylül tarihlerinde yapılan festivalde, dünyanın farklı coğrafyalarının mistik ve etnik müzikleri ve Türkiye içinden farklı tasavvufi geleneklere ait etkinlikler bir arada sunuldu.