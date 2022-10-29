Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Ünlü sosyetik güzel Aslı Pamir yurtdışından geldiğinde hırsızlık şoku yaşadı.
Ev hizmetlerini yapması için çalıştırdığı Türkmenistanlı M.N.'nin döndüğünde kaybolması ve telefonlarını kapatması polisi harekete geçirdi.
Sosyetenin ünlü güzeli Aslı Pamir İstanbul Arnavutköy'deki evine işlerini yapması için Türkmenistanlı M.N. isimli kadını işe aldı.
Evini kontrol ettiğinde eşyalarının karıştırılıp çekmecesindeki 10 bin Dolar paranın ve 200 bin lira değerinde 2 adet çantasının olmadığını gördü.
Yurtdışı dönüşünde ev işlerini yaptırmak için çalıştırdığı Türkmenistan uyruklu M.N. isimli çalışanının evde olmadığını gördü.