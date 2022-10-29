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Giriş Tarihi: 29.10.2022 19:37 Son Güncelleme: 29.10.2022 20:19

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Ev işleri yapması için işe aldığı Türkmenistanlı çalışanı para ve çantalarını çaldı

Ünlü sosyetik güzel Aslı Pamir yurtdışından geldiğinde hırsızlık şoku yaşadı.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Ev hizmetlerini yapması için çalıştırdığı Türkmenistanlı M.N.'nin döndüğünde kaybolması ve telefonlarını kapatması polisi harekete geçirdi.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Sosyetenin ünlü güzeli Aslı Pamir İstanbul Arnavutköy'deki evine işlerini yapması için Türkmenistanlı M.N. isimli kadını işe aldı.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Yurtdışına çıkan Sosyetik güzel Aslı Pamir, evine döndüğünde hırsızlık şoku ile karşılaştı.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Evini kontrol ettiğinde eşyalarının karıştırılıp çekmecesindeki 10 bin Dolar paranın ve 200 bin lira değerinde 2 adet çantasının olmadığını gördü.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Yurtdışı dönüşünde ev işlerini yaptırmak için çalıştırdığı Türkmenistan uyruklu M.N. isimli çalışanının evde olmadığını gördü.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Telefonunu aradığında telefonunun da kapalı olması üzerine Arnavutköy Polis Merkezine hırsızlık şikayetinde bulundu.

Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku!

Polis evde olay yeri delil araştırması yaptıktan sonra evde çalışırken ortadan kaybolan ve telefonunu kapatan M.N.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Sosyetik güzel Aslı Pamir’e hırsızlık şoku
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