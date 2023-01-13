2023’te imaj tazeleyen ünlülerin karnesi

ADDAMS Family'nin sevilen Wednesday karakterine oldukça başarılı bir yorum katan ve son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Jenna Ortega, Golden Globe'ın kırmızı halısında yepyeni çikolata tonlarındaki saçları ile karşımıza çıktı. Dizideki karakteri ile arasına mesafe koyan bu saçın koyu diplerden, uçlardaki hafif ışıltılara giden boyutlandırılmış rengi çok hoşuma gitti. Ayrıca kesimini de çok sevdim. 70'li yılları hatırlatan katlı kesimi hem boynunun uzunluğunu kamufle etmiş hem de elmacık kemiklerini ortaya çıkarmış.Saçının boyu aynı zamanda omuz bölgesinin daha orantlı durmasını sağlamış. Son olarak kaküllerinden bahsetmek istiyorum. Curtain bang'i andıran bu kesim sayesinde alın genişliği de dengelenmiş. Neredeyse boy atmış gibi duruyor. İşte doğru saç kesimi, bazen böyle bir sihir yaratabiliyor ve bunu görmek beni çok mutlu ediyor.KARDASHIAN- Jenner Ailesi'nin fertleri fazla estetik değişim geçirmeleriyle çoğu zaman eleştirilseler de bazen turnayı gözünden vuruyorlar. Mesela Khloe Kardashian bu son saç modeli ile gerçekten kendine yakışanı bulmuş. Öncelikle 2023'te de çok revaçta olacak kaynak uygulamasının iyi bir örneğini kendisinde gördüğümüzü söyleyebilirim. Kakülü de yüzüne aranan orantıyı vermiş. Saçındaki rengin sıcaklığı ise teninin sıcaklığı ile harika bir uyum sağlamış. Hem sağlıklı, hem çekici hem de genç görünüyor.HOLLYWOOD'UN genç ve sevilen isimlerinden Florence Pugh bu saçı tercih ederken ne düşündü bilemiyorum ama sonucun başarısız olduğunu söyleyebilirim. Saçı, yüzünü olduğundan da çok yuvarlamış maalesef. Peki ne yapsa daha iyi olurdu? Alın ve şakak bölgesi dar olduğu için alın üzerindeki yükseltiyi daha fazlalaştırabilirdi. Böylece yüzü daha uzun görünürdü. Ayrıca yüzünün bir kısmının üzerine hafif bir dalga ile hareketlendirerek yandan ayırdığı saçlarını düşürseydi yuvarlak görüntüyü biraz kesebilir, ince bir silüet sağlayabilirdi.ARTIK moda dünyasının veteranlarından sayılan başarılı model ve kozmetik markası kurucusu Rosie Huntington-Whiteley konu saç ve makyaj olunca hiç hayal kırıklığı yaşatmıyor. Onunla ilgili en beğendiğim özelliklerden biri güzelliğe daha 'sürdürülebilir' gözle bakması. Bu tam da benim önerdiğim gibi bir yaklaşım aslında. Öncelikle cilt rengine ve saç uyumuna çok önem veren bir kadın. Kendi renk skalasını çok iyi tanıyor. Saçını zaman zaman dinlendirmesi gerektiğini de çok iyi biliyor. O nedenle bazı dönemler saçının tamamını renklendirirken bazen bizim önerdiğimiz Facelight uygulaması gibi bir highlight uygulaması yaparak saçını dinlenmeye alıyor. Böylece saçının sağlığını her zaman korumuş oluyor.