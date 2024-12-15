2024 sanatın altın yılı oldu

Geçen sene atamaları yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk etkilerini kısa sürede hissettirdi. Karadağlı liderliğindeki Devlet Tiyatroları, 2023-2024 tiyatro sezonunda 6 bin 152 temsil ve 737 turneye imza attı. Seyirci sayısı yüzde 66 artarak 2,2 milyon kişiye tırmandı. Devlet tiyatrolarının yalnızca bu yıl kazandığı ödül sayısı 57'ye ulaştı.Bu süreçte Türk tiyatro sanatını ve edebiyatını uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla da faaliyetler yürütüldü. Bu kapsamda 12 ülkede 26 temsil gerçekleştirildi. Seyirci rekoru kıran Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü de 2023-2024 sanat sezonunda bini aşkın temsile imza attı.Yüzde 90 doluluk oranına erişen gösterilerde toplam 614 bin seyirci ağırlandı. Bir önceki yıla kıyasla temsil sayısı yüzde 39, seyirci sayısı ise yüzde 63 artış gösterdi.Bu süreçte ilk kez çocuklara özel temsiller de gerçekleştirildi. Bu yıl çocuklara yönelik 69'u eğitim olmak üzere 246 etkinlik yapılırken, yalnızca bu alanda 75 bini aşkın izleyiciye ulaşıldı.