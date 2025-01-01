2024’ün son günü kim neredeydi? Bakın ünlüler 2025’e nasıl adım attı...

Bazıları sahnede, bazıları ise ailesiyle geçireceği anlara hazırlık yaparken kameralara yakalandı. İşte o anlar...

EBRU GÜNDEŞ'TEN SAHNEDE BARIŞ ÇAĞRISI

Ebru Gündeş, 30 Aralık gecesi Antalya'da, bir gece sonra da Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Çift renkli, payetli elbisesiyle sahneye çıkan sanatçı, "Her şeyin başı sağlık. O yüzden yeni yıl önce sağlık sonra dünyaya barış getirsin. Ben 2025'ten umutluyum. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun" dedi.

AVŞAR KENDİNİ ELEŞTİRDİ!

Hülya Avşar, yılın son günü Maslak'ta bir alışveriş merkezindeydi. Yıllar sonra Uğur Yücel'le kamera karşısına geçen Avşar, sinemaya dönmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Köpeği Güllü ile mağazaları turlayan Avşar, "Yılbaşı hediyelerini son dakikaya bırakırsan bu kadar kalabalık içinde mağaza mağaza gezmek zorunda kalırsın" diyerek de kendisini eleştirdi.

YENİ YILI ANNESİYLE BİRLİKTE KARŞILADI

Oyuncu Nergis Kumbasar, 2024'ün son günlerinde bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Kumbasar, "Yeni yıla nerede gireceksiniz? sorusuna "Ankara'da annemin yanında olacağım. Kendisi biraz rahatsız. 2025'i onunla karşılayacağım" dedi.

SEDA BAKAN TORBALARI TAŞIYAMADI

Seda Bakan, yılbaşı öncesi alışveriş merkezinde uzun saatler geçirdi. Yanında çocuğu ve bakıcısıyla görüntülenen Bakan, torbalarını taşımakta zorlandı. Oyuncu, yeni yılı evde ailesiyle karşılayacağını söyledi.