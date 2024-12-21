21 gün ölümle burun buruna

Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Belçika yapımı Okyanus Ötesinde adlı proje için korku dolu bir maceraya adım attı. Projeyle ilgili teklif geldiğinde korkan Kerkhofs'u eşi, "Böyle bir tecrübeyi bir daha yaşayamazsın. Mutlaka katıl" diyerek cesaretlendirdi.Atlantik Okyanusu'nda 21 gün altı acemi denizci ile hayatta kalma mücadelesi veren Kerkhofs, "İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Artık benim için karada yaşam daha güzelleşti" dedi.Proje için teklif geldiğinde oğlu Ciro ve ailesini düşünen Kerkhofs, yapım ekibine 'Ölmeyeceğime dair bana söz veriyor musunuz?' diye bir e-posta gönderdi. Daha sonra ekip, ünlü yıldızı ikna etti.