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Giriş Tarihi: 22.12.2024

21 gün ölümle burun buruna

Galatasaray’ın yıldızı Dries Mertens’in eşi Katrin Kerkhofs, Okyanus Ötesinde adlı projede macera dolu anlar yaşadı. Kerkhofs, altı acemi denizci ile bir yelkenlide Atlantik Okyanusu’nda 21 gün geçirdi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
21 gün ölümle burun buruna
İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ
Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs, Belçika yapımı Okyanus Ötesinde adlı proje için korku dolu bir maceraya adım attı. Projeyle ilgili teklif geldiğinde korkan Kerkhofs'u eşi, "Böyle bir tecrübeyi bir daha yaşayamazsın. Mutlaka katıl" diyerek cesaretlendirdi.



Atlantik Okyanusu'nda 21 gün altı acemi denizci ile hayatta kalma mücadelesi veren Kerkhofs, "İnanılmaz bir deneyim yaşadım. Artık benim için karada yaşam daha güzelleşti" dedi.



Proje için teklif geldiğinde oğlu Ciro ve ailesini düşünen Kerkhofs, yapım ekibine 'Ölmeyeceğime dair bana söz veriyor musunuz?' diye bir e-posta gönderdi. Daha sonra ekip, ünlü yıldızı ikna etti.

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21 gün ölümle burun buruna
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