24 ayar Süperstar

Türk pop müziğinin Süperstarı Ajda Pekkan, yaz turnesine büyük bir coşkuyla devam ediyor. Bodrum Antik Tiyatro'da ikinci konserini gerçekleştiren Pekkan'ın, ilk konserinde olduğu gibi ikincisi de kapalı gişeydi. Pekkan, hayranlarının "İkon" tezahüratlarına, "Güzellik gelip geçicidir. En güzel şey sizin sevginiz, bugüne kadar sahnede bu kadar sağlam durmamın sebebi siz sevenlerimsiniz" dedi. İki buçuk saat sahnede kalan Süperstarı izlemeye gelenler arasında Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy ve Oya Başar da vardı.