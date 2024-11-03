24 yıl sonra dev buluşma

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin ilk günü Türkan Şoray da hayranlarıyla buluştu. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk de katıldı.Moderatörlüğünü Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in üstlendiği söyleşide sanatçı, sevenlerinin sorularını yanıtladı. Şoray'a Tan Sağtürk ve Tamer Karadağlı da eşlik etti. Sanat hayatında çok sayıda filmde oynadığını aktaran Şoray, "Yıllar önce halkın tek eğlencesi sinemaydı. Seyirciler, bizleri o filmlerle, karakterlerle çok sevdi. Filmler için sinemaların önünde kuyruklar oluyordu. Çok mutlu oluyorduk. O şevk ve mutlulukla film üstüne film çeviriyorduk. 220 filmde oynamışım, rekor bu, hiç dinlenmeden ve tatil yapmadan. Daha sonra televizyon geldi, seyirci biraz azalmaya başladı. Bu çok acı bir dönemdi, içimi acıtmıştı. Yavaş yavaş o gerçeği kabul etmeye başladık. O dönem sinema seyircisi azalmaya başladı ama şimdi tekrar çoğaldı. Çünkü yeni sinemacılar dönemi başladı."Tan Sağtürk ise herkes için Türkan Şoray'ın anlamının çok büyük olduğunu belirtti. 24 yıl önce Şoray ile 'İkinci Bahar' dizisinde birlikte çalıştıklarını söyleyen Sağtürk, o dönemlerde sanatçının kendisine büyük destek verdiğini ifade etti.