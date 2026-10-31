29 Ekim tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı

Merve Özbey, Edirne'de sahne aldı. Yoğun yağan yağmura ve olumsuz hava koşullarına rağmen Özbey, kendisini dinlemeye gelen binlerce müzikseveri de coşturdu.

Betül Demir, Karadeniz Ereğli'de konser verdi. 26 bin kişinin katıldığı konserde binlerce müziksever, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara ve marşlara eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Ceza, Gündoğdu Meydanı'nda müzikseverlerle buluştu. Sanatçı, aralarında 'Sus Pus', 'Baskın' ve 'Fark Var' gibi sevilen şarkılarının bulunduğu repertuvarını seslendirdi.

Gökhan Tepe, Bartın'da konser verdi. Bartınlılar, ellerinde Türk bayraklarıyla sanatçıya eşlik etti.

Simge Sağın, İstanbul'da konser verdi. Binlerce müzikseveri coşturan sanatçı, sahneye hayranını çıkardı. 5 yaşındaki Aras Cönger'le birlikte '10. Yıl Marşı'nı söyleyen Simge, "Cumhuriyet'imiz kutlu olsun" dedi.

Bu sene 30. sanat yılını kutlayan Türk rock müziğinin efsane grubu Ayna Afyonkarahisar'da konser verdi.

Hande Ünsal, Cumhuriyet'in 103. yılını art arda verdiği iki konserle kutladı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı, sahne performansıyla büyük ilgi gördü.

Türk pop müziğinin usta ismi Nükhet Duru, Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da sahne aldı. Sahnesine kırmızılar içinde çıkan Duru, şık kıyafetiyle göz doldurdu.

Fettah Can, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Bodrum Turgutreis'te sahne aldı. Bayramın anlam ve önemine yakışan gecede müzik, eğlence ve Cumhuriyet sevgisi bir araya geldi.