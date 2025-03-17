3. Hayal Gücü Ödülleri sahiplerini buldu

3. HAYAL Gücü Ödülleri, düzenlenen ödül töreniyle gerçekleşti. 600 kişinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, sanattan bilime, toplumsal faydadan bireysel dönüşüme kadar farklı fikirlerin ve hayallerin kutlandığı törende, sekiz farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın'ın kurucusu olduğu, marka danışmanlığını Esra Baykal'ın yaptığı Hayal Gücü Ödülleri, yalnızca çocuklar ve gençler için değil, çocuklar ve gençlerle birlikte hayal kurmanın, üretmenin ve geleceği şekillendirmenin gücüne inanıyor.