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Giriş Tarihi: 16.3.2023

3 yaşındaki Asil sergi açıyor

Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ve 3 yaşındaki oğlu Asil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksoy, "17 Mart'ta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Oğlum Asil'in resim sergisi açılıyor. 80 resim sergilenecek" dedi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
3 yaşındaki Asil sergi açıyor
Oyuncu Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Aksoy, 3 yaşındaki oğlunun sergisi olacağını belirterek şöyle konuştu: "17 Mart'ta benim için çok gurur verici bir olay yaşanacak. Çok mutluyum. Çalışmaları çok ilgi gördü. Aynı zamanda o gün doğum günü kutlaması da olacak. Şu an yurt dışından da ilgi var sergi için. Amsterdam'da ve Ankara'da da açılma planları var." Yaklaşık 80 adet resmin yer alacağı sergisiyle Asil'in dünyanın en küçük ressamı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi bekleniyor.
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3 yaşındaki Asil sergi açıyor
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