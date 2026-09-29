3 yıl aradan sonra yeni albüm

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Gülay, üç yıl aradan sonra altı şarkının yer aldığı 'Şarkısını Söyleyen Kadın' albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Gülay yeni çalışmasıyla ilgili şunları söyledi: "Her şarkının içinde biraz hayat, biraz cesaret, biraz kırgınlık ve çokça duygu var. Ben yıllardır şarkılarımı söylüyorum. 'Şarkısını Söyleyen Kadın' da tam olarak bugün olduğum yeri anlatıyor." Albümde aşk, ayrılık, özlem, hayat, kadınlık ve yeniden ayağa kalkma gibi evrensel duygular Gülay'ın yorumuyla hayat buluyor.