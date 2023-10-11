‘30 sene sonra doğum günü kutluyorum’

Türk sinemasının en komik serilerinden biri olan 'Kolpaçino'nun son filmi Kolpaçino 4'ün çekimleri tamamlandı. Çekimlerin bitmesiyle kutlama yemeğinde buluşan set ekibi hep beraber eğlendi. Filmin başrol oyuncusu ve senaristi Şafak Sezer "24 Kasım'da hepinizi güldürmeye geliyoruz. Hep beraber eğleneceğimiz bir sinema filmi çektik. 'Yaşasın sinema!' diye yemek verdik. Bugün aynı zamanda doğum günüm de kutlanacak. Ben 30 senedir kutlamadım, Polat Yağcı böyle bir gece organize etti, benim için de ayrı bir sürpriz oldu" dedi. Filmin oyuncusu Aydemir Akbaş, "Çekimler harika geçti. Bence olay olacağız. Sinemanın filme ihtiyacı olan bu dönemde biz bu boşluğu dolduracağız" dedi.