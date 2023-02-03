35 yıllık anne hasreti bitti Türkiye Esra Erol’u izledi

ATV'de yayınlanan 'Esra Erol'da, 2 Şubat perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler'de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre; gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde 'Esra Erol'da', Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 7,06 izlenme oranı ve yüzde 27,08 izlenme payı alarak birinci oldu ve listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı. Programına katılan Duran ve Seydi Karkacı kardeşler, 35 yıl önce annelerinin kendilerini bırakıp gittiğini söyleyerek Erol'dan yardım istemişti. Anneyi 24 saat içinde bulan Erol, büyük bir kavuşmaya imza atmıştı. Saatler içinde bulunan anne Fatma Aydın, önceki gün canlı yayına gelerek çocuklarına kavuştu. Yılardır evlatlarına kavuşmak istediğini söyleyen Fatma Aydın, stüdyoda çocuklarına sarılıp "Beni affedin" diyerek gözyaşlarına boğuldu.