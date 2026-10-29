36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde "toksik kokteyl" detayı kan dondurdu

Adli tıp uzmanları, Panettiere'nin ölümüne sentetik bir opioid olan fentanil başta olmak üzere; Xanax, kas gevşetici metokarbamol ve psikolojik tedavi amaçlı kullanılan ketiapin gibi çeşitli güçlü ilaçların birleşiminden oluşan ölümcül toksik etkisinin neden olduğunu açıkladı.