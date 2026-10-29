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Giriş Tarihi: 29.10.2026 15:08

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde "toksik kokteyl" detayı kan dondurdu

Heroes ve Nashville dizileriyle tanınan dünyaca ünlü ABD'li oyuncu Hayden Panettiere'nin gizemli ölümüne ilişkin polis soruşturması nihayet tamamlandı. Genç yaşta gelen ölümün ardındaki sır perdesi aralanırken, ortaya çıkan adli tıp raporu ise Hollywood dünyasında şok etkisi yarattı! Peki, 36 yaşındaki başarılı oyuncunun son gününde o dairede neler yaşandı? İşte 16 Ağustos'tan bu yana merakla beklenen soruşturmanın çarpıcı detayları...

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36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu
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Geçtiğimiz Ağustos ayında Güney Carolina eyaletinin Greenville kentindeki dairesinde hareketsiz halde bulunan ve hayatını kaybeden 36 yaşındaki oyuncu Hayden Panettiere'nin ölüm nedeni netleşti.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı polis incelemesi, adli tıp uzmanlarının raporu doğrultusunda "kaza" olarak kayıtlara geçirilip kapatıldı.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

ÖLÜMÜN ARKASINDAKİ ÖLÜMCÜL "TOKSİK KOKTEYL"

Otopsi sonuçlarına göre, başarılı oyuncunun bedeninde herhangi bir travma veya şiddet izine rastlanmadı. Ancak asıl gerçek, detaylı toksikoloji raporunda ortaya çıktı.

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36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Adli tıp uzmanları, Panettiere'nin ölümüne sentetik bir opioid olan fentanil başta olmak üzere; Xanax, kas gevşetici metokarbamol ve psikolojik tedavi amaçlı kullanılan ketiapin gibi çeşitli güçlü ilaçların birleşiminden oluşan ölümcül toksik etkisinin neden olduğunu açıkladı.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Birden fazla ilacın yanlışlıkla ve aşırı dozda alınması sonucu meydana geldiği tespit edilen ölüm, yetkililerce kesin bir dille kaza olarak nitelendirildi. Olay anında, geçmişte Panettiere'ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden eski erkek arkadaşı Brian Hickerson'ın ve kardeşinin de acil müdahale ekipleriyle birlikte orada olduğu belirtildi.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

AİLEDEN MİRAS HAMLESİ VE BELİRSİZ KALAN İNCELEMELER

Yerel polis birimlerinin soruşturmayı resmen kapatmasına rağmen, bazı soru işaretleri henüz tam anlamıyla giderilemedi. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) de başından beri dahil olduğu bu soruşturmadaki rolü ve sürecin DEA tarafında kapanıp kapanmadığı hala gizemini koruyor.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Öte yandan magazin dünyasını hareketlendiren bir diğer detay da Panettiere'nin ailesinden geldi.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Oyuncunun eski nişanlısı ve kızının babası Wladimir Klitschko'nun, kızları Kaya'nın gelecekteki haklarını güvence altına almak için miras ve mal varlığı konularında hukuki süreci hızla başlattığı öğrenildi.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Çocuk yaşlardan itibaren Remember the Titans ve Scream serisi gibi dev yapımlarda boy gösteren, Heroes'daki amigokız Claire Bennet ve Nashville'deki Juliette Barnes rolleriyle kariyerinin zirvesini gören oyuncu, 37. yaş gününe sadece 5 gün kala hayatını kaybetti.

36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde toksik kokteyl detayı kan dondurdu

Panettiere, geçmişte de madde bağımlılığı ile olan mücadelesini açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmıştı.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde "toksik kokteyl" detayı kan dondurdu
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