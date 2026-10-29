36 yaşında hayatını kaybetmişti! Ünlü yıldızın ölümünde "toksik kokteyl" detayı kan dondurdu

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı polis incelemesi, adli tıp uzmanlarının raporu doğrultusunda "kaza" olarak kayıtlara geçirilip kapatıldı.
Adli tıp uzmanları, Panettiere'nin ölümüne sentetik bir opioid olan fentanil başta olmak üzere; Xanax, kas gevşetici metokarbamol ve psikolojik tedavi amaçlı kullanılan ketiapin gibi çeşitli güçlü ilaçların birleşiminden oluşan ölümcül toksik etkisinin neden olduğunu açıkladı.
Birden fazla ilacın yanlışlıkla ve aşırı dozda alınması sonucu meydana geldiği tespit edilen ölüm, yetkililerce kesin bir dille kaza olarak nitelendirildi. Olay anında, geçmişte Panettiere'ye cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden eski erkek arkadaşı Brian Hickerson'ın ve kardeşinin de acil müdahale ekipleriyle birlikte orada olduğu belirtildi.
AİLEDEN MİRAS HAMLESİ VE BELİRSİZ KALAN İNCELEMELER
Yerel polis birimlerinin soruşturmayı resmen kapatmasına rağmen, bazı soru işaretleri henüz tam anlamıyla giderilemedi. ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) de başından beri dahil olduğu bu soruşturmadaki rolü ve sürecin DEA tarafında kapanıp kapanmadığı hala gizemini koruyor.
Öte yandan magazin dünyasını hareketlendiren bir diğer detay da Panettiere'nin ailesinden geldi.
Oyuncunun eski nişanlısı ve kızının babası Wladimir Klitschko'nun, kızları Kaya'nın gelecekteki haklarını güvence altına almak için miras ve mal varlığı konularında hukuki süreci hızla başlattığı öğrenildi.
Çocuk yaşlardan itibaren Remember the Titans ve Scream serisi gibi dev yapımlarda boy gösteren, Heroes'daki amigokız Claire Bennet ve Nashville'deki Juliette Barnes rolleriyle kariyerinin zirvesini gören oyuncu, 37. yaş gününe sadece 5 gün kala hayatını kaybetti.