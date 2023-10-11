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Giriş Tarihi: 12.10.2023

‘4 saat ayrı kaldık sonra barıştık’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘4 saat ayrı kaldık sonra barıştık’
Şovmen Mehmet Ali Erbil, evlenme hazırlığı yaptığı nişanlısı Gülseren Ceylan ile birlikte önceki gün İstinye'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşulan çiftten Ceylan, ilişkileriyle ilgili şunları söyledi: "En başından beri beraber yaşıyoruz. Onun olduğu her yer zaten benim evim, o yüzden de ekstra bir ev aldırmama ihtiyaç yok. Evlilik sözleşmesi de istemiyor. Onun kararına saygı duyuyorum. Ayrılık konusuna gelince de evet her çift gibi kavga ettik ve 4 saatlik bir ayrılığımız oldu. Ben evden gittim, o da fotoğrafımızı sildi ve sonrasında barıştık."
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‘4 saat ayrı kaldık sonra barıştık’
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