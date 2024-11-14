43 yıllık evliliği ihanet bitirdi

Avşar Film'in sahibi Şükrü Avşar'ın eşi Hüsniye Avşar, 43 yıllık eşinin kendisini defalarca aldattığını kadınlık onurunu zedelediğini belirterek geçtiğimiz yıl boşanma davası açmıştı. Eşinin kendisinden aldığı sermaye ile kurduğu işten kazandığı tüm serveti sevgililerine harcadığını ileri süren Hüsniye Avşar, Avşar Film şirketine tedbir konulmasını talep etti. İstanbul Aile Mahkemesi boşanma sürecinde Şükrü Avşar tarafından eşi Hüsniye Avşar'a verilmek üzere geçici olarak 200 bin lira tedbir nafakasına hükmetti.Dava geçtiğimiz haftalarda İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Gizlilik kararı olan duruşmaya Şükrü Avşar, Hüsniye Avşar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan Hüsniye Avşar nafaka istemediğini ifade etti. Şükrü Avşar tarafından Hüsniye Avşar'a verilmek üzere 5 ev, 2 araba konusunda taraflar mutabakat sağladıklarını mahkemeye sundu.TARAFLARIN son sözlerinin ardından boşanma davası karara bağlandı. Yaklaşık 10 dakika süren duruşma sonrası mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verdi. Mahkeme Şükrü Avşar tarafından Hüsniye Avşar'a verilmek üzere 5 ev 2 araba mutabakatını onayladı. Böylelikle iki çocukları bulunan Şükrü Avşar ve Hüsniye Avşar'ın neredeyse yarım asırlık aşkı sona erdi.