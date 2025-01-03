5 çocukla sitcom gibi bir ev hayatımız var

Deniz Uğur ve Erdinç Gülener çifti, 'Karantina' filmiyle beyazperdede buluşuyor. Birlikte daha önce radyo oyunu seslendirmesi, tiyatro ve dizi projeleri gerçekleştirdiklerini belirten karı-koca, sinema filminde ilk kez aynı yapımda yer aldıklarını vurguladı. Tecrübeli ebeveynler olarak çekim sürecinde hiç zorlanmadıklarını belirten ikili, "5 çocuğumuz var; ergeni, küçüğü, büyüğü... Z kuşağı özgürlüğüne düşkün ve bireysel ama ebeveynlerine çok şey öğretiyorlar. Siyasetten sosyolojiye, felsefeye her şeye hâkimler. Evimiz tam anlamıyla bir sitcom platosu gibi. Bu yüzden sete adapte olmak bizim için çok kolaydı" dedi.