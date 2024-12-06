5. Esenler Film Festivali finalistleri belli oldu

13-17 AralıkTA Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Esenler Film Festivali'nin finalistleri belli oldu. 'Aile' temasıyla bu yıl 5'ncisi gerçekleşecek olan, jüri başkanlığını Fikret Kuşkan'ın üstlendiği festivalin kısa film yarışmasında 10 film yarışacak. Yarışmada yer alan filmler arasında Kafamdaki Polis, Eksi Bir, Buzun Ruhu, Çekiliş, Rehber de yer alıyor. En iyi filme 50 bin TL, ikinci filme 40 bin TL, üçüncü filme 30 bin TL ve finalistlerin her birine 7'şer bin TL olmak üzere 169 bin TL ödül dağıtılacak.