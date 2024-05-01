5. evlilik yıl dönümüne eğlenceli kutlama

Atv'de yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisinin oyuncuları Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete, rol aldıkları bir dizide tanışmış ve 5 yıl önce dünyaevine girmişti. Korkmaz, önceki gün eşine olan sevgisini ilginç bir videoyla anlattı. Viral olan bir konuşma üzerine video çeken Korkmaz, "Yandım buna ben. Vermeseler kaçacaktım. Verdiler gari. Okulda okuyordum, bu da büyüktü yandım. O da bana yandı" dedi. Cüneyt Mete ise apartmanda eşiyle dans ettiği anları paylaştı. "Kayınpeder apartman yöneticisi olursa yakalıyor" dedi.