‘5 günde dönem işi çekmek büyük başarı’

Kuruluş Osman dizisine dâhil oldum. Vezir Ömer karakterini canlandırıyorum. Sert bir roldeyim. Genelde ben karakterlerin muzip yanını ortaya çıkarırım. Burada son derece güçlü, kararlı, inatçı bir adamı oynuyorum. Abbasi halifesinin veziri. Devletin ikinci yöneticisi. Çalınan kutsal emaneti bulmak üzere Anadolu'ya geliyor. Benim gelişim bütün beylikleri karıştırıyor. Hepsi bana yakın olmaya çalışıyor.Dağda bayırdayım önümde dere akıyor, altı kat kaftan var, atlar kişniyor. Ata binebiliyorum ama binmeyi tercih etmiyorum. 60 yaşındayım artık. Düşünce kalkmak zor. Sonuçta canlı, motor değil. Riske etmemek gerek.5 günde sinema kalitesinde iş yapmak çok mühim. Zor iş. Şartlar çok ağır ama her şey tıkırında gidiyor. Son derece tecrübeli bir sete girdim.Bozdağ stüdyoları dünya çapında bir yer. Dünya çapında da işletiliyor. 5 günde dönem işi çekmek çok büyük iş. Böyle bir işin parçası olduğu için çok mutluyum.Kostüm de benimle beraber oynuyor. Dünya çapında kostümler tasarlanıyor.Dönem işlerini severim, tarihe çok meraklıyım. Bilerek gittim. Derhal rolü çıkarmam gerekiyordu. Mehmet Bozdağ ve yönetmenlerle ciddi toplantılar yaptık. Onların samimiyeti, alçakgönüllülüğü ve sıcaklığıyla çok güzel ağırlandım. Karakteri beraber çıkardık. Sanki yüz bölümdür oynuyormuş gibiyim...Tiyatro Keyfi 12. senesinde. Kaktüs Çiçeği'nin provalarındayız. Engin Benli, Azra Akın, Şilan Makal, Ercüment Aydın gibi isimler var. 11 Kasım'da prömiyerimiz var.Şilan çok yetenekli. Yıllar evvel dizide keşfetmiştim. İnanılmaz iyi. Azra Akın'ı dünya güzeli olarak bilirim ama Amsterdam Kraliyet akademisinden mezun, herkesin kitabını okuduğu ünlü eğitmen Ivana Chubbuck'tan 6 ay ders almış biri. Çok önemli bir oyuncu.Adım Melisa, Mona Lisa'ya atıf olsun diye M Lisa sahne adını kullanıyorum. İlk albümüm de Mona Lisa olarak çıktı. Sosyal medyada şarkılarımla video çekiyorlar. Ana akımda bu şarkılarla nasıl para kazanacağım diye düşünürken, sosyal medya bana çok yardımcı oldu.İTÜ Tekstil Mühendisliği okudum. Ailemin eğitim takıntısı var. Babam profesördü, başka şansım yoktu. Mezun oldum 3 gün kadar o işi yaptım.Müzikten kapı açılmasa yine devam ederdim. Ben okurken şarkılarımı yapmaya başlamıştım. Hobi olarak başlamıştım aslında. Cover videoları yapıyordum internette. Bir yapım şirketi beni buldu. Orada ilk şarkılarımı yayınladım. Piyasada kendi şarkılarını yazan genç kadın 3 kişiydi. Biri Lil Zey'di, ben de Melisa Zey olarak çıkmıştım.Bir Gece Masalı iyi gidiyor, Beylerbeyi'nde bir konakta çekiyoruz. Evimiz gibi benimsedik. Set ortamında aile gibiyiz, en rahat ettiğim setlerden biri.Ben sonradan dâhil oldum. Dizide Afet'i oynayan Rüçhan Abla benim komşum. Çok severim kendisini hep onunla bir işte yer almak isterdim. Bir gün set arabası onu almaya gelmişti. Keşke bende bu işte olsam da 'Rüçhan Abla ile sahnem olsa' diye içimden geçirirdim. İlerleyen zamanlarda diziye girdim.Dizi masalsı bir atmosferi var. Görüntüler çok güzel.Burak'la Burcu çok yakıştı. İkisi çok tatlılar. İnsan olarak da öyle. Oyuncu olarak onları izlemekten çok zevk alıyoruz.İlk bölümde zirveden başladık. Büyük emek vardı korkuyorduk açıkçası. Acaba nasıl izlenecek diye. Güzel sonuç alalım diye çok dua ettik. Ertesi gün 11'e kadar kalpler çarpıyormuş bunu öğrendim bu dizide. Yeni senaryoyu heyecanla bekliyorum açıkçası.Dizinin kemik kitlesi çok geniş. Küçükler de var, annelerimiz de var. Sokakta öğreniyorum kitleyi. Şaşırıyorum.Ben dizide mutfaktayım. Hükümdarlığım mutfak. Bir anne olarak gerçek hayatta da mutfakta olmayı seviyorum.Her cumartesi Mecidiyeköy'deki bir sahnede tiyatro oyunumuz var. Mahşeri Cümbüş adıyla 24 senedir doğaçlama tiyatro yapıyoruz. Jenerasyonun değiştiğini hissediyorum. Kitle değişiyor ama ilgi azalmıyor.Ben filme sonradan dâhil oldum. Bu işi Murat abi için kabul ettim. Çok çalıştı o kostümle gerçekten. Hepimizden çok çalıştı diyebilirim. Ama çok başarılı biri.Bu film benim ikinci filmim. Benim asıl mesleğim müzisyenlik. Üniversiteye kadar keman piyano okudum. Üniversitede opera caz okudum. Sonra İstanbul'a geçiş yaptım. Oyunculuğun içinde buldum kendimi. Evimizde hep org, gitar vardı, müzik okumak istiyordum. Ablamın yönlendirmesiyle konservatuvara girdim. Müzisyenlikte daha özgür olduğumu hissediyorum.Söz yazıp beste yaptığım şarkıları paylaşmayı seviyorum. 15 şarkım daha var böyle. Kasım'ın ilk haftasında yeni şarkım çıkacak hatta.2021 yılında arkadaşımın köpeği ısırdı. 10 gün kadar yüzümü göstermediler. 90 dikiş vardı yüzümde. O sırada oyunculuk yapıyordum ve devam eden işlerim vardı. O arkadaşıma dava açtım, hiç ilgilenmedi hastaneye bile gelmedi. Kariyerimi olumsuz etkiledi o olay. Sonraki süreçte iş almakta çok zorlandım. O yüzden müziğe ağırlık verdim.Paranormal Cuma filmimiz dün vizyona girdi. Yaşanan olaylar gerçek mi yoksa karakterin uydurduğu bir yalan silsilesi mi film boyunca onu izliyoruz. Karakter komedisi. Ben Cuma usta karakterini canlandırıyorum. Cuma karakterinin devamını yapmayı planlıyoruz. Karakteri seviyorum. Şefkat Yerimdar dizisindeki Cuma'nın hikâyesi bu. Oradan evrimleşip olgunlaşan bir karakter. Diziyle bağlantısı yok. Diziden beri çekmek istiyorduk 5 yıl sonra çekebildik.Korkutma hikâyemiz yok. O sahneler seyirciyi etkisi altına alıyor. Güzel oldu. Karaktere uygundu bu tür sahneler.Şiveli karakteri oynamayı çok sevmem demiştim. Ama başıma geldi. Büyük konuşmamak lazım. Trakya şivesi zor, ama çalışıldığı zaman o kadar zor olmuyor. İstanbul'da bir ayda çektik. Senaryoya da katkılarım oldu.Pandemi sürecinden sonraki o evrede istediğim şeylerin hemen hepsini yapmayı başardım. Yazın 3 film yaptım. 2 ay arayla girecek. Önce Çakallarla Dans 7, Şubat ayında da C Takımı'nın vizyona girecek.39 Buçuk basamak adlı tiyatro oyunumuz devam ediyor. Afife başta olmak üzere pek çok ödül aldık. Bir ara ayda 18-20 oyun oynadığım yoğun dönemler olmuştu ama çok keyifli.