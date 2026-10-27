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Giriş Tarihi: 27.10.2026 07:05 Son Güncelleme: 27.10.2026 07:19

5 Milyon TL'lik kutuda büyük şok! "Var Mısın Yok Musun?" nefes kesen bölümüyle bu akşam atv'de!

Ekranların efsane yarışması "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla 5 milyon TL'lik dudak uçuklatan büyük ödül için nefes kesen yepyeni bölümleriyle ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor! Bankanın akılalmaz teklifleri karşısında yarışmacıların alacağı şok edici kararlar, bu akşam ve yarın akşam saat 20.00'de ATV izleyicilerini adeta yerlerine çivileyecek.

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5 Milyon TL’lik kutuda büyük şok! Var Mısın Yok Musun? nefes kesen bölümüyle bu akşam atv’de!
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Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 42.bölümüyle bu akşam, 43.bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Yayın Günü : 27 Ekim 2026 / Salı

28 Ekim 2026 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.00

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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5 Milyon TL'lik kutuda büyük şok! "Var Mısın Yok Musun?" nefes kesen bölümüyle bu akşam atv'de!
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