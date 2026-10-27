5 Milyon TL'lik kutuda büyük şok! "Var Mısın Yok Musun?" nefes kesen bölümüyle bu akşam atv'de!

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla haftada 2 gün izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 42.bölümüyle bu akşam, 43.bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de atv'de

Heyecanın ve riskin oyunu Var Mısın Yok Musun'da; Türkiye'nin dört bir yanından gelen 22 yarışmacı büyük ödül olan 5 milyonu kazanabilmek için bankaya karşı yarışıyor. Banka her turun sonunda yarışmacıların kutusunu satın alabilmek için bir teklifte bulunuyor. Kutular açıldıkça yarışmacıların alması gereken risk daha da büyüyor.

Yayın Günü : 27 Ekim 2026 / Salı

28 Ekim 2026 / Çarşamba

Yayın Saati : 20.00

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör