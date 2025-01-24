5 saatlik sohbet

ÜNLÜ oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir kafede görüntülendi. Özdemir, öğle saatlerinde geldiği mekanda yakın bir arkadaşıyla buluştu. Sıcakkanlı ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Özdemir, uzun süre kafede vakit geçirdi. Yaklaşık 5 saat boyunca mekanda kalan oyuncu, arkadaşıyla sohbet edip kahve keyfi yaptı. Mekanda vakit geçirirken sık sık telefonuyla ilgilenen Özdemir'in, makyajsız olduğu görüldü. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını fark eden Özdemir, el sallayıp selam verdi.