COP31 kapsamında hayata geçirilen "5 Yönetmen 5 Yeşil Film" projesi, Antalya'da düzenlenen özel gösterimle sinemaseverlerle buluştu. "Sinemasına Bir Ağacın Adını Veren Ülke Türkiye: Yeşilçam'dan Yeşil Setlere" temasıyla gerçekleştirilen proje kapsamında hazırlanan beş kısa film, yönetmenleri ve oyuncularının katılımıyla Ahmet Yesevi salonunda gösterildi. Etkinlikte sürdürülebilir film yapımının mümkün olduğunu ortaya koyan uygulamalar ve setlerde çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar da paylaşıldı.

BÜYÜK BİR ENDÜSTRİ

Gösterim öncesinde Sinema Genel Müdürlüğü standını ziyaret eden oyuncular, ardından filmlerin gösterileceği alana yürüdü. Etkinlikte konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin özellikle televizyon dizileriyle büyük bir endüstriye dönüştüğünü ve bu büyümenin çevresel sorumluluğu da beraberinde getirdiğini belirtti.