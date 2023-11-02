‘500 bin kişinin ruhuna dokunduk’

Türkiye'nin ilk ödüllü açık hava sahnesi Turkcell Vadi'de sezon tamamlandı. Vadi Açık Hava Sahnesi'nde 3 yıldır 'Eğlencenin Yaz Hali' sloganıyla 150 etkinlik düzenlendi. Bu süreçte aralarında uluslararası ünlü isimler de olmak üzere 1000'e yakın sanatçı ve 500 bin izleyici ağırlandı. Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, şöyle konuştu: "Kültür sanat alanında birçok etkinlik aracılığıyla insanların sosyal hayatlarına dokunmaya devam ediyoruz. Son üç yıldır bu alanda verdiğimiz desteğin en güzel örneklerinden biri de Turkcell Vadi oldu. Sanatta da kimseyi geride bırakmadan, engelli bireyleri de unutmayarak kültürel faaliyetlerden faydalanmalarını sağlayacak çalışmalara liderlik ettik. Bu vesileyle yarım milyon insana dokunmaktan mutluluk duyuyoruz."