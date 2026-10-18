52 yaşına güzel dilekler eşliğinde girmiş

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26 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybeden Güllü'nün, son doğum günü kutlamasına ait video ortaya çıktı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından evinin balkonundan attıldığı iddia edilen Güllü, kendisi için yapılan pastayı üfleyerek dilek diledi. Hayatını kaybettiği Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde 2025'in 15 Ekim günü pasta üfleyen Güllü, "Evlatlarım burada, en sevdiklerim burada şükürler olsun. Seneye görüşürüz, bakalım 52 yaşına gelince neler yapacağım göreceksiniz. Herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız" demiş.