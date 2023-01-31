54 yıl aradan sonra yeni albüm

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, 54 yıl aradan sonra yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Albüm projesinin ilk single çalışması 'Neredeysen', bu cuma tüm dijital platformlarda olacak.Yıllar sonra kariyerine hızlı bir dönüş yapan Pekkan, eylül ayından beri sosyal medyada sevenleri için özel içerikler paylaşıyor. "Orası benim televizyon kanalım gibi hissediyorum ve bu yeni iletişim dilini çok sevdim, üretmeye paylaşmaya devam edeceğim" diyen Pekkan, 'Neredeysen'de genç kuşağın tanınmış müzisyenlerinden biri olan Evrencan Gündüz ile çalıştı.