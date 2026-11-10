6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.
İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.
Kız bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, 6 aylık hamilelik sürecinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.
Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen ve büyüyen karnıyla poz veren Alina Boz'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.
6 AYLIK HAMİLE ALİNA BOZ'DAN SAMİMİ AÇIKLAMA!
Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçen günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.
"AŞERMEM YOK"
6 aylık hamile olan Boz, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulunarak aşerme hakkında konuştu. Boz, şunları söylemişti:
"Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendi kendime... Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok."
Umut Evirgen ise, "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" diyerek doğumun Türkiye'de olacağını belirtmişti.
Güzel oyuncu, aynı zamanda muhabirlerin sorduğu "Bebeğinizin eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna samimi bir yanıt vererek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir. Hızlı ve doğru karar verir" ifadelerini kullandı. Evirgen ise eşine övgüler yağdırarak, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği… Benim gibi kara olmasın" demişti.
Anne olduktan sonra setlere dönüp dönmeyeceği sorulan Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar" derken, Evirgen de eşine destek vererek, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım" ifadelerini kullanmıştı.
VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!
Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme aynı zamanda evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı alarak gündeme gelmişti. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.
ANNESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!
Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.
İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...
İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ
ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM
İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU
OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA
KEREM BÜRSİN VE ANNESİ
EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI
MELİSA URAL-SİBEL CAN
TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN
YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU
DEMET EVGAR VE ANNESİ
PELİN KARAHAN VE ANNESİ
NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ
BARIŞ ALPER YILMAZ
NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ
SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN
SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN
SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN
ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA
AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ
KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ
AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ
DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ
ZARA VE ANNESİ
ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ
AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN
CAN YAMAN VE ANNESİ
EDİS VE ANNESİ
ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ
AHMET KURAL VE ANNESİ
DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ
AZRA AKIN VE ANNESİ
BİRCE AKALAY VE ANNESİ
BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ
BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ
FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ
FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ
ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN
ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN
SİNEM KOBAL VE ANNESİ