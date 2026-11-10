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Giriş Tarihi: 10.11.2026 09:52 Son Güncelleme: 10.11.2026 09:57

6 aylık hamile Alina Boz'dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Evliliğinde mutlu bir hamilelik süreci geçiren Alina Boz, büyüyen karnıyla yeni pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İlk kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncunun pembe elbiseli kareleri büyük ilgi gördü.

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6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…
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Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren ve evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alina Boz ile Umut Evirgen çifti, ilk bebeklerini kucağına almaya hazırlanıyor.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Katıldığı mezuniyet töreninde müjdeli haberi doğrulayan Alina Boz'un ardından ünlü çift, yakın çevrelerinin katıldığı özel bir organizasyona imza atmıştı.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

CİNSİYET PARTİSİYLE DUYURDULAR

Üç aylık hamile olduğu öğrenilen başarılı oyuncu Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, düzenledikleri cinsiyet partisinde sevdikleriyle bir araya gelmişti.

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6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Çiftin heyecanla beklediği bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğu ortaya çıkmıştı.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

İlk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çiftin bu mutlu günü, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Kız bebeklerini kucağına almak için gün sayan güzel oyuncu, 6 aylık hamilelik sürecinden yeni kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Pembe elbisesiyle objektif karşısına geçen ve büyüyen karnıyla poz veren Alina Boz'un son hali kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Ünlü oyuncu sevenlerinden birçok beğeni ve yorum aldı.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

6 AYLIK HAMİLE ALİNA BOZ'DAN SAMİMİ AÇIKLAMA!

Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, geçen günlerde de bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

"AŞERMEM YOK"

6 aylık hamile olan Boz, hamilelik sürecine dair açıklamalarda bulunarak aşerme hakkında konuştu. Boz, şunları söylemişti:

"Güzel geçiyor. Eğleniyorum kendi kendime... Çalışmadığım süreçte bir yerlere gidip sinema, belgesel ve tiyatro izliyorum. Aşermem yok."

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Umut Evirgen ise, "Altıncı aya giriyoruz, hiçbir şey istemedi" diyerek doğumun Türkiye'de olacağını belirtmişti.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Güzel oyuncu, aynı zamanda muhabirlerin sorduğu "Bebeğinizin eşinizden hangi özelliğini almasını istersiniz?" sorusuna samimi bir yanıt vererek, "Çalışkanlığını almasını isterim. Ne yapacağını bilir. Hızlı ve doğru karar verir" ifadelerini kullandı. Evirgen ise eşine övgüler yağdırarak, "Yüzde yüz annesine çeksin. Güzelliği… Benim gibi kara olmasın" demişti.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

Anne olduktan sonra setlere dönüp dönmeyeceği sorulan Boz, "Bebekle geçirmem gereken zaman var. Ben de bu süreç için heyecanlıyım. Sonrasında bu işler kısmet. Babası bakar" derken, Evirgen de eşine destek vererek, "Kız çocuğu babasına düşkün olur derler. Seve seve bakarım" ifadelerini kullanmıştı.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme aynı zamanda evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı alarak gündeme gelmişti. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ANNESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Öte yandan Alina Boz'un annesi Olga Boz, genç ve doğal görünümüyle sosyal medyada ilgi odağı olmuştu. Anne-kızın dikkat çeken benzerliği ise takipçilerden "Abla kardeş gibiler" yorumları almıştı.

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

İşte diğer ünlü isimlerin anneleri...

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

MELİSA URAL-SİBEL CAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

DEMET EVGAR VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

BARIŞ ALPER YILMAZ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

NESLİHAN ATAGÜL VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

SERENAY SARIKAYA VE ANNESİ ÜMRAN SEYHAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ŞERİF SEZER VE KIZI DENİZ ARNA

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AFRA SARAÇOĞLU VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

KIVANÇ TATLITUĞ VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AMİNE GÜLŞE VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

DEMET ÖZDEMİR VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ZARA VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ŞEYMA SUBAŞI VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AYŞECAN TATARİ VE ANNESİ ALİYE UZUNATAĞAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

CAN YAMAN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

EDİS VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ASLI BEKİROĞLU VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AHMET KURAL VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

DİLAN ÇİÇEK DENİZ VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AZRA AKIN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

BİRCE AKALAY VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

BURAK ÖZÇİVİT VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

ALİŞAN'IN EŞİ BUSE VAROL VE ANNESİ BİRSEN ÖZGAN

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

NEZ VE ANNESİ

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

AYÇA BİNGÖL VE ANNESİ SEVGİ BİNGÖL

6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

SELMA ERGEÇ VE ANNESİ

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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6 aylık hamile Alina Boz'dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…
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