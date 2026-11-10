6 aylık hamile Alina Boz’dan yeni fotoğraflar! Pembe elbisesiyle mest etti…

VİLLALARINI TEPEDEN TIRNAĞA DEĞİŞTİRDİLER!

Bebek heyecanı yaşayan oyuncu Alina Boz ve işletmeci Umut Evirgen, yeni döneme aynı zamanda evlerini değiştirerek hazırlanıyor. Ünlü çift, Emirgan'daki villalarını baştan aşağı yenileme kararı alarak gündeme gelmişti. Tadilat kapsamında evin eşyaları da tamamen değiştirilirken, çiftin bu büyük hazırlık için ne kadar harcama yaptığı ise henüz bilinmiyor.