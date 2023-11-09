60’lara geri döndüler

Sanat dünyasının ünlüleri; 60'ların zarafetinden ve 70'lerin ışıltısından alınan ilhamla tasarlanan adL Night Zoom x Mert Aslan, 'Zamansız İhtişam' koleksiyonunun tanıtım defilesinde buluştu. Adil Işık Başkan Yardımcısı ve Tasarım Ekibi Direktörü Zehra Işık ve Mert Aslan ev sahipliğindeki davete katılanlar arasında Birce Akalay, Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Nükhet Duru, Arzum Onan, Aslıhan Doğan Turan da vardı. Koleksiyonda 50'lerin beli vurgulayan ceketleri, 60'ların zarif mini etek takımları ve elbiseleri, 1970'lerin smokin takımları yer alıyor.