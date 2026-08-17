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Giriş Tarihi: 17.08.2026

7 yıl aradan sonra babalık heyecanı

7 yıl aradan sonra babalık heyecanı
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Popçu Berkay, Bodrum'da sahne aldı. Yazı çalışarak geçirdiğini söyleyen şarkıcı, "Bu tempoya alıştım, durunca kendimi bitik hissediyorum" dedi. Üçüncü kez baba olmak için gün sayan popçu, "Ayın 19'unda yeni fıstığımız dünyaya gelecek, adını Mihre koyacağız. Yedi yıl aradan sonra evlat sevgisini yeniden yaşayacağım için çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı. Berkay, son dönemde bazı isimlerin yapay kas yaptırmasıyla ilgili de, "Son üç yılı saymazsak yine spor yapıyorum, ama ondan 10 sene öncesi korkunç sporla geçti. İnsanlar bazen daralıyor ve sıkılıyor. Çağın getirdiği her şeyden kadınlar faydalanıyor, erkekler neden faydalanmasın? Yakışanı da var yakışmayanı da var. 95 kiloyken yaptırırsan olmaz ama!" dedi.

#BODRUM #BERKAY

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7 yıl aradan sonra babalık heyecanı
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