81 yaşındaki Akartürk estetik ameliyat sonrası sahnede

Türk halk müziği ustalarından Bedia Akartürk, 7 ay önce Samsun'da estetik ameliyatı oldu. Akartürk, "Ben dünyada 2 şeye aşığım. Biri türkülerime, biri de halkıma. Onlara türkülerimi en iyi şekilde okudum. Bir de kendim güzel olayım diye onun üzerinde durdum. Onlar beni hep dinç ve güzel görsünler" demişti. Ameliyatın ardından Denizli'ye gelen usta sanatçı, Denizli Açık Hava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşurken, "Hiç banttan çaldırmadım. Çoğu sanatçı yarı okuyor, yarı okumuyor, ben baştan sona canlı olarak okudum. Vatandaşlardan çok güzel olduğumu, görüntümün çok daha iyi olduğunu söylediler. Övgüler iyi geldi" dedi.