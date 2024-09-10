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Giriş Tarihi: 11.9.2024

87 yıl sonra Beyazperde’de

87 yıl sonra Beyazperde’de
Necip Fazıl Kısakürek'in, Bir Adam Yaratmak adlı eseri, 87 yıl sonra film oluyor! Eserdeki Hüsrev karakterini ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan canlandıracak. Yönetmen koltuğunda Murat Çeri'nin oturduğu filmin çekimlerine 7 Ekim'de İstanbul'da başlanacak.




GENİŞ KADRO
FİLMİN oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Serpil Tamur, Deniz Barut, Hakan Meriçliler, İsmail Hakkı, Murat Serezli, Gülper Özdemir ve Caner Topçu yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği film, uluslararası alanda da büyük ses getirecek.
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87 yıl sonra Beyazperde’de
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