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Giriş Tarihi: 13.11.2026 17:06 Son Güncelleme: 13.11.2026 17:09

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Hollywood'un efsanevi ismi Jack Nicholson'ın sır gibi saklanan münzevi hayatı ve oğluyla olan kopuk ilişkisi ilk kez gün yüzüne çıktı! 89 yaşındaki efsane aktörün oğlu Ray Nicholson'ın yaptığı yürek burkan itiraflar, ünlü yıldızın hayranlarını derin bir üzüntüye boğdu. Büyük bir servet ve şöhretin ardında yatan o acı gerçek, Hollywood'un ışıltılı dünyasının perde arkasındaki yalnızlığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

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AYBİKE ŞAHİN AYBİKE ŞAHİN Günaydın
89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!
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Hollywood sinemasının unutulmaz ismi, 89 yaşındaki usta aktör Jack Nicholson'ın son yıllarda neden sırra kadem bastığına dair çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Dünyaca ünlü yıldızın 34 yaşındaki aktör oğlu Ray Nicholson, ablası Lorraine ile yaptığı ve Interview dergisinde yayımlanan özel röportajda, babasıyla olan ilişkisine dair çok konuşulacak nadir açıklamalarda bulundu. Ray'in iddiaları, efsane ismin sağlığı ve psikolojik durumu hakkındaki endişeleri yeniden alevlendirdi.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Babasıyla aralarında birçok konunun adeta "yasak bölge" olduğunu ve pek fazla konuşamadıklarını belirten Ray Nicholson, aralarındaki tek ve en güçlü bağın spor olduğunu vurguladı. "Sporu çok seviyorum. Bu aynı zamanda babamla paylaştığımız yegane sevgi dili," diyen Ray, efsanevi oyuncuyla sadece Los Angeles Lakers maçları hakkında saatlerce konuşabildiklerini ifade etti.

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89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Geçtiğimiz ay ünlü oyuncu Michael Douglas da yakın arkadaşı Jack Nicholson'ın artık çalışmadığını ve spot ışıklarından tamamen kaybolduğunu açıklamıştı.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Bu çarpıcı açıklamalar, Jack Nicholson'ın yakın çevresinden sızan ve aktörün "bir münzevi olarak öleceğinden" korktuklarını belirten eski endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Söz konusu iddialara göre, dış dünyayla bağlantısını neredeyse tamamen koparan usta ismin tek iletişim kaynağı onu ziyarete gelen çocukları. Yaşanan bu trajik tablo, efsane aktörün artık gerçeklerle yüzleşmek istemediği şeklinde yorumlanıyor.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

ÖLÜMDEN DÖNÜNCE HAYATI DEĞİŞTİ

Kariyerine başlarken Amerikan futbolu oynayıp "Jerry Maguire" gibi olmayı hayal ettiğini belirten Ray Nicholson, geçirdiği ağır bir enfeksiyonun ardından oyunculuğa yöneldiğini anlattı. Lise yıllarında yaşadığı bir mağlubiyet sonrası kolunu kırdığını sanarak annesi Rebecca Broussard ile hastaneye koştuklarını söyleyen genç oyuncu, gerçeğin çok daha vahim olduğunu öğrendi.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Kaptığı stafilokok enfeksiyonunun ölümcül MRSA'ya dönüştüğünü ve 24 saat hemşire gözetiminde kaldığını belirten Ray, "Koluma bir işaret koydular ve enfeksiyon burayı geçerse kolunu keseceğiz dediler," diyerek o travmatik anı paylaştı. Bu ölüm kalım savaşının ardından yaşadığı içsel aydınlanma ile spor hayallerinden vazgeçip oyunculuğa adım attığını söyledi.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Oyunculuk hayalini ünlü babasına söylemekten ilk başta çok korktuğunu itiraf eden Ray, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) aldığı eğitimin tüm bakış açısını değiştirdiğini belirtti. "Eğitimim bana babamın muhteşem olmadığını, onun sinema endüstrisinin sadece güzel ama çok küçük bir parçası olduğunu öğretti," diyen Ray, babasını gururlandırmanın yanı sıra bu mesleği kendi kimliğini bulma yolculuğu olarak gördüğünü vurguladı.

89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Genç oyuncu şu sıralar, Buzz Bissinger'ın kitabından uyarlanan ve Peter Berg'in yönettiği yeni Netflix filmi The Mosquito Bowl ile adından söz ettiriyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında NFL'e seçilmek yerine Deniz Piyadelerine katılan futbol yıldızı Tony Butkovich'e hayat veren Ray, efsanevi babasının gölgesinden çıkarak Hollywood'da kendi ayakları üzerinde durmayı başarıyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!
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