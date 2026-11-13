89 yaşındaki Hollywood efsanesi dünyadan koptu! Oğlundan yürek burkan itiraf!

Oyunculuk hayalini ünlü babasına söylemekten ilk başta çok korktuğunu itiraf eden Ray, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde (USC) aldığı eğitimin tüm bakış açısını değiştirdiğini belirtti. "Eğitimim bana babamın muhteşem olmadığını, onun sinema endüstrisinin sadece güzel ama çok küçük bir parçası olduğunu öğretti," diyen Ray, babasını gururlandırmanın yanı sıra bu mesleği kendi kimliğini bulma yolculuğu olarak gördüğünü vurguladı.