90’ların müzik dehası Uzay Heparı’nın ölümün ardındaki acı gerçek ortaya çıktı! İşte detaylar...

Sezen Aksu'nun "Kalbi parmak uçlarında atan bir çocuktu" sözleriyle anlattığı Uzay Heparı, yalnızca başarılı bir aranjör değil, müziğin duygusal yönünü de ustalıkla yansıtan özel bir yetenekti. Aksu ile kurduğu ilişki, profesyonel bir işbirliğinin ötesine geçerek güçlü bir müzikal dostluğa dönüştü. Heparı, besteci ve söz yazarı kimliğiyle de müzik dünyasına iz bıraktı. "Vazgeçtim", "Serserim Benim" ve "Kırık Vals" gibi eserlerdeki imzası, onun müzikal dünyasının ne kadar geniş olduğunu gözler önüne serdi.