Abi ve kardeş kavuştu

ATV ekranlarında ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşan, yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Eylem Akın'ın kaleme aldığı "A.B.İ.", dün akşam 22. bölümüyle ekrana geldi. Adnan, kaybolan mallarına karşılık Leyla'yı rehin alarak Saruhan'a süre verdi. Leyla'nın hayatını tehlikeye attığı için vicdan azabı çeken Doğan, Behram'la iş birliği yaparak harekete geçti. Adnan'la yaptığı pazarlık kaydını Saruhan'a gönderip iki ortağı birbirine düşüren Doğan, takas kargaşasından faydalanarak Leyla'yı kurtardı. Leyla'yı dağ evine götüren Doğan, onunla duygusal bir yakınlık yakaladıysa da huzurları uzun sürmedi. Bu sırada Saruhan, düşmanının izini sürerken Yaşar ve yanında bulunan Melek'i kaçırttı. Melek'i kurtarmak için Leyla ile bir plan kuran Doğan, kaçmış süsü veren Leyla'nın getirdiği bilgiler sayesinde Melek ile Yaşar'ı kurtardı ve yıllardır öldü bilinen abi-kardeş kavuşmuş oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör