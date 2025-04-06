Adana çiçek açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 20 şehirde düzenlenecek olan Türkiye Kültür Yolu Festivali Adana'da coşkuyla başladı. Yoğun bir katılımın olduğu festivalin ana merkezlerinden biri olan Adana Müze Kompleksi sabah erken saatlerden itibaren her yaştan sanatseveri ağırladı. 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir', 'Misis'ten Yükselen Tarih', 'Köklere Yolculuk', 'Seyyah: Anadolu Medeniyetleri' sergileri sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Adanalı merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını konu alan ve sanatçının orijinal giysileri, afiş ve plaklarının yer aldığı 'Sabahçı Kahvesi' adlı enstalasyon sergisi büyük ilgi çekti. 'Sadık Ezici ile Nitelikli Kahve Demleme Atölyesi' ve 'Şeyma Mazlum ile Çömlek Atölyesi' ile katılımcılar yeni beceriler kazandı.

TİYATRO, OPERA VE SÖYLEŞİ VAR

Adana Müze Kompleksi Meydanı Açık Hava Sahnesi'nde Çukurova Filarmoni Derneği Çoksesli Çocuk Korosu'nun 'Çocuklardan Büyüklere Şarkılar' konseri 7'den 70'e herkes eğlenceli anlar yaşattı. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen oyun ve performansları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü müzik toplulukları da Adanalılar ile buluşmaya başladı. Agatha Christie'nin kült eseri 'Doğu Ekspresinde Cinayet' kitabından uyarlanan oyuna sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan 'Üç Kız Kardeşi Beklerken' oyunu ise Adana Devlet Tiyatrosu DT Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluştu. Mozart'ın Türk/Osmanlı yaşantı ve kültüründen ilhamla bestelediği başyapıtı 'Saraydan Kız Kaçırma' Operası, Adana'da ilk defa sahnelendi. Çocuk Köyü'nde ise çocuklar çeşitli gösteriler ve Rafadan Tayfa tiyatro oyunuyla gönüllerince eğlendi.

ONBİNLERCE KİŞİYİ COŞTURDU

Festivalin ilk gecesinde ise Oğuzhan Koç konser verdi. Konsere onbinlerce kişi katıldı. 'Aşk Beni Yendi', 'Küsme Aşka', 'Giden Günlerim Oldu', 'Gül ki' gibi sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, Ferdi Tayfur'u da sahnesinde andı. Tayfur'un unutulmaz şarkısı 'Emmoğlu'nu seslendirdi.

150 BİN KİŞİ AKIN ETTİ

BU yıl 13. kez Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ise renkli anlara şahitlik etti. Dünya Çocukları temasıyla düzenlenen karnava için yurt içinden ve yurt dışından 150 bin kişi Adana'ya geldi. Karnavalın simgesi olan kostümlü kortej geçişi ilgi çekti. Kostümlü gruplara bu yıl Rusya, Ukrayna, Japonya gibi ülkeler de birbirinden renkli kostümleriyle katıldılar. Kortej sonrasında ise Simge Sağın sahneye çıkarak on binlerce kişiyi coşturdu. 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 200'den fazla etkinlikle 13 Nisan'a kadar devam edecek. Karnavalda ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelen etkinlik grupları da sahne alacak. Çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri çocukları eğlendirecek. Bremen Mızıkacıları ve Yerelden Evrensele Aşk Ezgileri adlı oyunlar sahnelenecek. 'Sıra Gecesi' performansları da karnavalın ilgi çekici etkinliklerinden olacak.