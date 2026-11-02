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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Adana’da 16 bin ses eşlik etti

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Adana’da 16 bin ses eşlik etti
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Şebnem Ferah, yedi yıl aradan sonra Adana'da 16 bin dinleyiciyle buluştu. Çukurova Üniversitesi Festival Alanı'nda şarkılar hep birlikte söylendi. Anka kuşu metaforunun kullanıldığı açılış videosunun ardından konser, "Çakıl Taşları" ve "Başka Bir Yol Var" ile başladı. "Can Kırıkları", "Bu Aşk Fazla Sana" ve "Mayın Tarlası"nın da aralarında olduğu şarkılar, binlerce kişinin katılımıyla söylendi. "Sigara" ve "Sil Baştan"da seyircinin sesi daha da yükseldi. "Bir daha!" tezahüratlarıyla birlikte, alanı dolduran kalabalığın heyecanı şarkı aralarında da sürdü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ŞEBNEM FERAH
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Adana’da 16 bin ses eşlik etti
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