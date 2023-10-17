Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak’tan estetik itirafı!

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen Tuğçe Özbudak, katıldığı programda değişimi hakkında konuştu. 2. Sayfa'ya konuk olan Özbudak, şu ifadeleri kullandı: 'Hiçbir şey yaptırmasaydım da değişecektim. Yaptırdıklarımı saklamıyorum zaten. Burnumu, dudağımı yaptırdım.

Çeneme dolgu yaptırdım. Botoks yaptırdım. Ama ben bu estetikleri kaç yaşımda yaptırdım. Millet estetik yaptırmaya 15-16 yaşlarında başlıyor, kariyer planı gibi. Önce burunlarını sonra dudaklarını yaptırıyorlar'

Tuğçe Özbudak 'Bu kadar estetiğe gerek var mıydı?' sorusuna 'Burnuma aslında çok gerek yoktu. Ancak dudağım yoktu' dedi. Tuğçe Özbudak, açıklamalarının ardından sosyal medyada ilgi odağı oldu.

İSYAN ETTİ!

Oyuncu, Instagram'ın hikâye bölümünden bir fotoğrafını yayınlayarak yazdığı yazıda, şu ifadelere yer vermişti: 'Yeni bir estetik yaptırmadım ama yine de siz bilirsiniz. Her 2-3 ayda bir 15 sene önceki halimle karşılaştırılmamı artık normal karşılar hale geldim.

Zaten saklamıyorum yaptırdığım işlemleri ama her seferinde yeni bir şey yaptırmışım gibi yazılması komik. Ayrıca 15 sene önceki haliyle kim aynı kalabilir ki? Yeter'