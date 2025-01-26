Adele’in malikanesi ‘perili’ diye satılamıyor

Geçtiğimiz haftalarda sahnelere veda eden Adele'in 6 milyon sterlinlik eski malikanesi bir türlü satılamıyor. İddialara göre, 'perili ev' iddiası yüzünden lüks malikane alıcıları kaçırıyor. Daily Mail'in haberine göre, 6 ay boyunca yaşadığı malikanesinin 'perili' olduğunu söyleyen şarkıcı, evin satışını engellemekle suçlanıyor.Ünlü şarkıcının bir sohbet programında, Batı Sussex'te bulunan ve kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve helikopter pisti bulunan 10 yatak odalı malikanenin 'oldukça korkutucu' olduğunu söylediği öğrenildi.