Adile Naşit Almanya’da bulundu

TÜRK sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatını konu alan 'Adile' sinema filmi için hazırlıklar sürüyor. Tiyatrodan sinemaya, çocuk programlarından hafızalara kazınan karakterlere kadar geniş bir alanda iz bırakan Adile Naşit'in hayatı, Çağan Irmak'ın rejisiyle sinemaya aktarılacak. Adile Naşit'e, Berlinale Gümüş Ayı ödüllü, Türk asıllı Alman oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek. Filmin, Adile Naşit'in yaşamını baştan sona bir biyografi şeklinde mi işleyeceği, yoksa hayatının belirli bir dönemine mi odaklanacağı henüz açıklanmadı. Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Kartal Tibet, Ayşen Gruda gibi isimlerle aynı sahneyi paylayan sanatçının dostlarına kimlerin hayat vereceği şimdiden merak ediliyor.